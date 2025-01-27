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7 тысяч долларов за брак с женщиной с инвалидностью — в Киеве задержали «невесту» и ее подругу-сваху

14:32, 27 января 2025
Мужчины женились на женщинах, которые имели официально утвержденную 1 или 2 группу инвалидности, чтобы иметь возможность беспрепятственно уехать за границу.
7 тысяч долларов за брак с женщиной с инвалидностью — в Киеве задержали «невесту» и ее подругу-сваху
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В Киеве правоохранители разоблачили канал незаконной переправки военнообязанных посредством оформления брака с женщиной с инвалидностью. Об этом сообщает столичная полиция.

Подпольное «брачное агентство» наладила 43-летняя жительница Киевщины, которая в интернете подыскивала мужчин призывного возраста, желающих избежать мобилизации.

Потенциальным «клиентам» фигурантка предлагала жениться на женщинах, которые имели официально утвержденную 1-ю или 2-ю группу инвалидности, чтобы они могли беспрепятственно уехать за границу.

Услуга стоила 7000 долларов, 4000 из которых нужно было оплатить сразу.

«После предоплаты новоиспеченные «молодожены» заключали брак, регистрировали у нотариуса все необходимые документы и вместе уезжали в одну из стран Европы», — рассказали в полиции.

Установлено, что таким образом с апреля 2024 фигурантка помогла выехать из Украины двум военнообязанным.

Полицейские задержали организатора схемы и его 40-летнюю сообщницу сразу после выхода от нотариуса, когда они собирались переправить за границу третьего «клиента». Мужчина уже успел заплатить своей «жене» 1500 долларов, остальные ей должны были передать после пересечения границы.

Следователи процессуального руководства Киевской городской прокуратуры сообщили обеим фигуранткам о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до девяти лет с конфискацией имущества.

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Национальная полиция полиция взятка Киев военнообязанный

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