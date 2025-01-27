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7 тисяч доларів за шлюб з жінкою з інвалідністю — у Києві затримали «наречену» та її подругу-сваху

14:32, 27 січня 2025
Чоловіки одружувались на жінках, які мали офіційно затверджену 1 або 2 групу інвалідності, аби мати змогу безперешкодно виїхати за кордон.
7 тисяч доларів за шлюб з жінкою з інвалідністю — у Києві затримали «наречену» та її подругу-сваху
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У Києві правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних за допомогою оформлення шлюбу з жінкою з інвалідністю. Про це повідомляє столична поліція.

Підпільне «шлюбне агентство» налагодила 43-річна мешканка Київщини, яка в інтернеті підшукувала чоловіків призивного віку, бажаючих уникнути мобілізації.

Потенційним «клієнтам» фігурантка пропонувала одружуватись на жінках, які мали офіційно затверджену 1-у або 2-гу групу інвалідності, аби ті могли безперешкодно виїхати за кордон.

Послуга коштувала 7000 доларів, 4000 з яких треба було сплатити одразу.

«Після передоплати новоспечені «молодята» укладали шлюб, реєстрували у нотаріуса всі необхідні документи і разом виїжджали в одну з країн Європи», — розповіли в поліції.

Встановлено, що таким чином з квітня 2024 року фігурантка допомогла виїхати з України двом військовозобов’язаним.

Поліцейські затримали організаторку схеми та її 40-річну спільницю одразу після виходу від нотаріуса, коли вони саме збиралися переправити за кордон третього «клієнта». Чоловік вже встиг сплатити своїй «дружині» 1500 доларів, решту їй мали передати після перетину кордону.

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна.

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Національна поліція поліція хабар Київ військовозобов'язаний

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