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В Китае 20-летний репетитор умер от переутомления на работе — вел более 400 учеников и работал сверхурочно

17:00, 9 мая 2025
Молодой преподаватель скончался от внезапной остановки сердца прямо на рабочем месте после продолжительных сверхурочных нагрузок.
В Китае 20-летний репетитор умер от переутомления на работе — вел более 400 учеников и работал сверхурочно
Фото: unsplash
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В китайском городе Ухань трагически погиб молодой репетитор — 20-летний Ли скончался от внезапной остановки сердца прямо на рабочем месте после продолжительной переработки и перегрузки ответственностью за 400 учеников. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ли работал в образовательном онлайн-сервисе, который предоставляет курсы по английскому языку и математике для школьников и насчитывает более 160 миллионов пользователей. Он присоединился к компании сразу после окончания университета и проработал там пять лет в качестве онлайн-репетитора.

По данным СМИ, перед длительными выходными преподаватель несколько дней подряд задерживался на работе до глубокой ночи, чтобы успеть выполнить все задания. Вечером 22 апреля он остался работать в офисе, и когда его невеста не смогла с ним связаться — обратилась в полицию. Утром следующего дня уборщик нашёл Ли без сознания — врачи констатировали смерть от остановки сердца.

Родные Ли рассказали, что он вырос в небогатой семье: отец умер, мать вышла замуж повторно, а сам Ли был вторым ребёнком в семье.

Местная инспекция по труду сообщила, что семья Ли вместе с компанией готовят документы для признания его смерти связанной с выполнением служебных обязанностей. Компания выпустила заявление, в котором выразила соболезнования и пообещала сотрудничество с родственниками погибшего. При этом было указано, что на день инцидента никаких официальных переработок не планировалось, так как это был выходной для всей компании.

Однако такая позиция вызвала возмущение в сети. Пользователи соцсетей поставили под сомнение заявление, отметив, что сотрудники часто вынуждены «добровольно» перерабатывать из-за давления по показателям и страха потерять работу.

Бывшие работники компании подтвердили, что один преподаватель мог вести до 400 учеников, отвечать на многочисленные запросы родителей и ежедневно перерабатывать более шести часов. Даже перерывы на еду или посещение туалета нужно было согласовывать с руководством.

Одна из бывших сотрудниц рассказала, что из-за постоянной перегрузки у неё развилось длительное тревожное расстройство. Другая уволилась на следующий день после того, как узнала о смерти Ли.

В Китае трудовое законодательство ограничивает рабочее время восьмью часами в день и 44 часами в неделю, с максимальной нормой переработок — до 36 часов в месяц. Тем не менее, случаи нарушений этих норм остаются частыми.

Так, в июне прошлого года одна технологическая компания вызвала общественное возмущение после введения шестидневной рабочей недели с 8:00 до 21:00. В другом случае сотрудник стартапа, спавший всего по два часа в день в периоды загрузки, перенёс кровоизлияние в мозг и был парализован на несколько месяцев.

Трагедия с Ли вновь обострила в Китае дискуссию о культуре переработок и отсутствии реальной защиты прав работников.

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Китай трудовые отношения

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