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У Китаї 20-річний репетитор помер від перевтоми на роботі — вів понад 400 учнів і працював понаднормово

17:00, 9 травня 2025
Молодий викладач помер від раптової зупинки серця прямо на робочому місці після тривалих понаднормових навантажень.
У Китаї 20-річний репетитор помер від перевтоми на роботі — вів понад 400 учнів і працював понаднормово
Фото: unsplash
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У китайському місті Ухань трагічно загинув молодий репетитор — 20-річний Лі помер від раптової зупинки серця прямо на робочому місці після тривалих понаднормових навантажень та перевантаження відповідальністю за 400 учнів. Про це повідомляє South China Morning Post.

Лі працював в освітньому онлайн-сервісі, що надає курси з англійської мови та математики для школярів і має понад 160 мільйонів користувачів. Він приєднався до компанії після закінчення вишу і пропрацював там п’ять років як онлайн-репетитор.

Як повідомляється, перед тривалими вихідними викладач кілька днів поспіль затримувався на роботі до ночі, аби встигнути закрити завдання. Увечері 22 квітня він залишився працювати в офісі, і коли його наречена не змогла з ним зв’язатися — звернулася до поліції. Наступного ранку прибиральник знайшов його непритомним — медики констатували смерть від зупинки серця.

Рідні Лі розповіли, що він виріс у бідній родині: батько помер, мати вдруге вийшла заміж, а сам він був другою дитиною в сім’ї.

Місцева інспекція з праці повідомила, що родина Лі разом із компанією готують документи для підтвердження, що смерть сталася під час виконання службових обов’язків. Компанія оприлюднила заяву, в якій висловила співчуття та пообіцяла співпрацю з родиною загиблого. Водночас зазначила, що на день інциденту не планувалося жодної офіційної понаднормової роботи, адже це був вихідний для всієї компанії.

Однак така позиція викликала обурення в мережі. Користувачі соцмереж поставили під сумнів заяву компанії, зазначаючи, що працівники часто змушені «добровільно» працювати понаднормово через тиск показників та страх втратити роботу.

Колишні працівники компанії підтвердили, що одна людина може вести до 400 учнів, відповідати на безліч звернень батьків і щодня працювати понад 6 годин понаднормово. Навіть перерви на їжу або туалет потрібно було узгоджувати з керівництвом.

Одна з ексспівробітниць розповіла, що через перевтому в неї розвинувся тривалий тривожний стан, інша — звільнилася наступного дня після новини про смерть Лі.

У Китаї законодавство обмежує робочий час вісьмома годинами на день і 44 годинами на тиждень, з максимальною кількістю понаднормових — до 36 годин на місяць. Утім, випадки порушень цих норм залишаються частими.

Так, у червні минулого року одна техкомпанія викликала загальне обурення після впровадження шестиденного робочого тижня з 8:00 до 21:00. Ще один працівник стартапу, який спав лише дві години на добу в пікові періоди, переніс крововилив у мозок і кілька місяців був паралізований.

Трагедія з Лі знову актуалізувала в Китаї питання про культуру надмірної праці та відсутність реального захисту працівників.

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