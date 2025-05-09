Суддя Оболонського районного суду Києва Тарас Андрейчук нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Суддя Тарас Андрейчук приєднався до ЗСУ у лютому 2022 року.

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Суддя Оболонського районного суду Києва Тарас Андрейчук отримав державну нагороду — орден «За мужність» ІІІ ступеня. Державну нагороду присвоєно за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

З перших днів повномасштабного вторгнення Тарас Васильович приєднався до лав Збройних Сил України, мужньо ставши на захист держави в умовах воєнного стану.

Орден «За мужність» ІІІ ступеня є свідченням визнання особистої відваги, стійкості та відданості обов’язку захисту України.

Суддівська спільнота з гордістю вітає Тараса Васильовича з почесною державною нагородою та висловлює щиру вдячність за виняткову мужність, незламну силу духу і вірність присязі — як у залі суду, так і на полі бою.

Раніше Тарас Андрейчук був також нагороджений відзнаками Міністерства оборони України нагрудним знаком «За зразкову службу» та медаллю «Воєнний хрест», а також відзнакою Головнокомандувача Збройних Сил України «Срібний хрест».

Фото: Київський апеляційний суд

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