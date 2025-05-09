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Судова система США розглядає варіанти використання ШІ для розширення доступу до правосуддя та зниження витрат

17:48, 9 травня 2025
Американська судова система розглядає технології як засіб покращення своєї роботи.
Судова система США розглядає варіанти використання ШІ для розширення доступу до правосуддя та зниження витрат
Фото: tidalequality.com
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Керівник пілотного проекту зі штучного інтелекту у федеральній судовій системі Пол Друтц-Ганнас заявив, що федеральна судова влада досліджує можливості використання штучного інтелекту з метою розширення доступу до правосуддя та підвищення економічної ефективності, пише FedScoop.

Він підкреслив, що судова система, як і інші гілки влади, розглядає технології як засіб покращення своєї діяльності. Наразі ведеться робота разом з окремими судами для виявлення їхніх потреб.

«Ми розуміємо, що по всій країні є різні окружні суди з різними локальними завданнями», — сказав Друтц-Ганнас. «Тому багато з того, що ми робимо зараз — це робота з нашою клієнтською базою, федеральними судами, щоб зрозуміти, що ШІ потенційно може зробити… щоб допомогти їхній роботі».

Федеральна судова система унікальна тим, що вона має федеративну структуру, яка надає кожному суду значну автономію в операційній діяльності. Це створює інше середовище порівняно з виконавчими органами, багато з яких впроваджують єдині політики та сценарії використання ШІ для всієї своєї структури.

Друтц-Ганнас вважає незалежність судів сильною стороною судової гілки влади. Він порівняв це з концепцією штатів як «лабораторій демократії», де один штат може спробувати нове рішення, а інші згодом переймуть його досвід.

«З федеральними судами може бути подібна ситуація: якийсь окружний суд може випробувати щось нове, тому що має автономію і завдяки масштабу може бути трохи гнучкішим… ніж, скажімо, якийсь загальнонаціональний продукт, і, відповідно, ми можемо швидше вчитись на цьому досвіді», — сказав він.

Як приклад потенційного використання ШІ в судах він навів чат-ботів, які могли б надавати громадськості можливість ставити запитання поза робочим часом або коли офіси зачинені.

«Це лише приклад сценарію використання, у якому ми бачимо потенціал і переваги таких технологій, але я завжди повертаюся і до питання управління ризиками», — зауважив Друтц-Ганнас.

На відміну від приватного сектору, судова система несе відповідальність за суспільну довіру, пояснив він.

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суд суддя США штучний інтелект

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