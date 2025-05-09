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Судебная система США рассматривает варианты использования ИИ для расширения доступа к правосудию и сокращения затрат

17:48, 9 мая 2025
Американская судебная система рассматривает технологии как средство улучшения своей работы.
Судебная система США рассматривает варианты использования ИИ для расширения доступа к правосудию и сокращения затрат
Фото: tidalequality.com
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Руководитель пилотного проекта по ИИ в федеральной судебной системе Пол Друтц-Ханнас заявил, что федеральная судебная власть исследует возможности использования искусственного интеллекта с целью расширения доступа к правосудию и повышения экономической эффективности, пишет FedScoop.

Он подчеркнул, что судебная система, как и другие ветви власти, рассматривает технологии как средство улучшения своей работы. В настоящее время работа ведется совместно с отдельными судами для выявления их потребностей.

«Мы понимаем, что по всей стране есть разные окружные суды с различными локальными задачами», — сказал Друтц-Ханнас. «Поэтому многое из того, что мы делаем сейчас, — это работа с нашей клиентской базой, федеральными судами, чтобы понять, что ИИ потенциально может сделать… чтобы помочь их работе».

Федеральная судебная система уникальна тем, что она устроена федеративно, давая каждому суду значительную автономию в операционной деятельности. Это создает иную среду по сравнению с исполнительными органами, многие из которых внедряют общие политики и сценарии использования ИИ для всей своей структуры.

Друтц-Ханнас считает независимость судов сильной стороной судебной ветви. Он сравнил это с концепцией штатов как «лабораторий демократии», где один штат может опробовать новое решение, и другие затем перенимают его опыт.

«С федеральными судами может быть похоже: окружной суд где-то может опробовать что-то новое, потому что у него есть автономия и, благодаря масштабу, он может быть более гибким… чем, возможно, какой-то общенациональный продукт, и, соответственно, мы быстрее извлекаем из этого уроки», — сказал он.

В качестве примера потенциального применения ИИ в судах он привел чат-ботов, которые могли бы предоставить общественности возможность задавать вопросы в нерабочее время или когда офисы закрыты.

«Это просто пример сценария использования, в котором мы видим потенциал и преимущества таких технологий, но я всегда возвращаюсь и к вопросу управления рисками», — отметил Друтц-Ханнас.

В отличие от частного сектора, судебная система несет ответственность за общественное доверие, пояснил он.

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