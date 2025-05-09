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Судья Оболонского районного суда Киева Тарас Андрейчук награжден орденом «За мужество» III степени

13:43, 9 мая 2025
Судья Тарас Андрейчук присоединился к ВСУ в феврале 2022 года
Судья Оболонского районного суда Киева Тарас Андрейчук награжден орденом «За мужество» III степени
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Судья Оболонского районного суда Киева Тарас Андрейчук получил государственную награду - орден «За мужество» III степени. Государственная награда присвоена за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга.

С первых дней полномасштабного вторжения Тарас Васильевич присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины, мужественно став на защиту государства в условиях военного положения.

Орден «За мужество» III степени является свидетельством признания личной отваги, стойкости и преданности долгу защиты Украины.

Судейское сообщество с гордостью поздравляет Тараса Васильевича с почетной государственной наградой и выражает искреннюю благодарность за исключительное мужество, несокрушимую силу духа и верность присяге - как в зале суда, так и на поле боя.

Ранее Тарас Андрейчук был также награжден знаками отличия Министерства обороны Украины нагрудным знаком «За образцовую службу» и медалью «Военный крест», а также знаком отличия Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины «Серебряный крест».

Фото: Киевский апелляционный суд

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суд судья ВСУ Оболонский райсуд Киева

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