Первое в своем роде исследование показало, как выглядит длительный COVID у маленьких детей

Новые данные из США, в которых приняли участие более 1 000 детей, показывают, что симптомы длительного COVID различаются для детей до 2 лет и для детей 3-5 лет.

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Дети также могут заболеть длительным COVID, но симптомы могут отличаться от тех, что наблюдаются у взрослых. Новые данные из США, в которых приняли участие более 1 000 детей, показывают, что симптомы длительного COVID различаются для детей до 2 лет и для детей 3-5 лет. Это помогает лучше понять последствия COVID-19 как для подростков и взрослых, так и для самых маленьких пациентов.

Как сообщает IFL.Science, исследование, проведенное учеными Нью-Йоркского университета Гроссмана, стало первым, которое сосредоточилось на изучении симптомов длительного COVID у самых маленьких детей.

В исследовании приняли участие 472 ребенка до 2 лет и 539 детей в возрасте 3-5 лет. Выяснилось, что 41% малышей, чьи родители сообщили, что дети перенесли COVID-19, имеют хотя бы один симптом, который длится дольше обычного. Такая же пропорция наблюдается и у детей дошкольного возраста, где 45% имели один или несколько длительных симптомов.

Младшие дети чаще сталкивались с проблемами со сном, повышенной раздражительностью, плохим аппетитом, заложенным носом и кашлем. У детей старшего возраста наиболее распространенными симптомами были сухой кашель и дневная сонливость или сниженная энергия.

«Симптомы были различными между младенцами/малышами и дошкольниками и отличались от тех, что наблюдаются у старших детей и взрослых», — пишут авторы.

Авторы исследования отмечают, что, несмотря на возможные ошибки в классификации детей, различия между симптомами у детей с инфекцией и без нее были четко выражены.

В статье, опубликованной в том же журнале, трое авторов исследования заявляют, что почти 6 миллионов детей в США могут быть поражены длительным COVID, что больше, чем количество детей с астмой.

Это исследование подчеркивает необходимость более точного подхода к оценке симптомов длительного COVID в разных возрастных группах. Ученые считают, что подход «один размер подходит всем» может быть неприменим, и что стоит разработать отдельные подходы для каждой возрастной группы.

Исследование было опубликовано в журнале JAMA Pediatrics.

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