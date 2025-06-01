Практика судов
  1. В мире

Британских туристов будет ждать сканирование отпечатков пальцев при въезде в ЕС

16:37, 1 июня 2025
С ноября британцы будут проходить биометрическую проверку.
Британских туристов будет ждать сканирование отпечатков пальцев при въезде в ЕС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Все граждане Великобритании, путешествующие в страны Шенгенской зоны, уже с ноября 2025 года должны будут проходить обязательное сканирование отпечатков пальцев и фотографирование при пересечении границы. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на представителей порта Дувр, одного из ключевых пунктов въезда в Европу.

Нововведение связано с внедрением цифровой биометрической системы в рамках европейской программы проверки граждан стран, не входящих в состав ЕС. Запуск системы, который должен был состояться еще в прошлом году, был отложен из-за технических проблем с разработкой специального программного обеспечения.

Как пояснил генеральный директор порта Даг Баннистер, этим летом изменения еще не повлияют на путешествия, однако с осени пассажиры вынуждены будут выходить из своих автомобилей, чтобы пройти индивидуальные проверки. Биометрические данные - фото лица и отпечатки пальцев - будут собираться и связываться с паспортом на каждой поездке, чтобы обеспечить автоматический учет срока пребывания путешественника в ЕС.

Frontex - пограничное агентство Евросоюза - еще работает над соответствующим мобильным приложением, которое впоследствии должно позволить проводить сканирование непосредственно в автомобилях. В то же время, по словам Баннистера, приложение не будет готово до ноября, и пока биометрическую проверку будут осуществлять вручную каждый раз, когда пассажир будет пересекать границу.

Для уменьшения задержек и очередей порт Дувр планирует масштабные инфраструктурные изменения: в частности, обустройство 13 гектаров новой территории для контроля, а также создание «виртуальной очереди» на расстоянии полторы мили от порта. Ожидается, что новые процедуры добавят около шести минут ко времени каждой поездки, что, по оценке администрации порта, является приемлемым при текущей нагрузке - до 10 тысяч грузовиков и 15 тысяч легковых авто ежедневно летом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Великобритания туризм

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Аудит Высшего антикоррупционного суда выявил пробел в учете средств залога – Счетная палата

Также Счетная палата выявила, что финансовую отчетность в ВАКС фактически составляют вручную – в таблицах Excel, что повышает риски допущения ошибок.

Женщина просила установить факт проживания одной семьей без регистрации брака с мужчиной, но при этом состояла в браке с другим – что решил Верховный Суд

Верховный Суд указал, что нахождение женщины в зарегистрированном браке делает невозможным установление судом факта ее совместного проживания с другим мужчиной одной семьей без регистрации брака.

Налоговая, Госфинмониторинг и БЭБ создадут центр, чтобы быстро останавливать подозрительные операции

Будет создан Координационный центр противодействия налоговым махинациям, который будет осуществлять финансово-налоговый мониторинг предприятий.

Верховная Рада назначит 3 «международников» в Совещательную группу экспертов, которая будет отбирать новых членов Счетной палаты

Парламент вскоре назначит трех иностранных экспертов в состав совещательной группы, после чего начнется прием документов от кандидатов в члены Счетной палаты.

Комитет согласовал законопроект об получении образования военнослужащими 18-25 лет без отрыва от службы, но пока непонятно, как они будут это делать

Мужчины от 18 до 25 лет, призванные или подписавшие контракт, смогут обучаться без отрыва от военной службы – но пока непонятно, каким образом это должно быть реализовано в условиях боевых действий.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    голова Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради