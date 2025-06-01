Британских туристов будет ждать сканирование отпечатков пальцев при въезде в ЕС

С ноября британцы будут проходить биометрическую проверку.

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Все граждане Великобритании, путешествующие в страны Шенгенской зоны, уже с ноября 2025 года должны будут проходить обязательное сканирование отпечатков пальцев и фотографирование при пересечении границы. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на представителей порта Дувр, одного из ключевых пунктов въезда в Европу.

Нововведение связано с внедрением цифровой биометрической системы в рамках европейской программы проверки граждан стран, не входящих в состав ЕС. Запуск системы, который должен был состояться еще в прошлом году, был отложен из-за технических проблем с разработкой специального программного обеспечения.

Как пояснил генеральный директор порта Даг Баннистер, этим летом изменения еще не повлияют на путешествия, однако с осени пассажиры вынуждены будут выходить из своих автомобилей, чтобы пройти индивидуальные проверки. Биометрические данные - фото лица и отпечатки пальцев - будут собираться и связываться с паспортом на каждой поездке, чтобы обеспечить автоматический учет срока пребывания путешественника в ЕС.

Frontex - пограничное агентство Евросоюза - еще работает над соответствующим мобильным приложением, которое впоследствии должно позволить проводить сканирование непосредственно в автомобилях. В то же время, по словам Баннистера, приложение не будет готово до ноября, и пока биометрическую проверку будут осуществлять вручную каждый раз, когда пассажир будет пересекать границу.

Для уменьшения задержек и очередей порт Дувр планирует масштабные инфраструктурные изменения: в частности, обустройство 13 гектаров новой территории для контроля, а также создание «виртуальной очереди» на расстоянии полторы мили от порта. Ожидается, что новые процедуры добавят около шести минут ко времени каждой поездки, что, по оценке администрации порта, является приемлемым при текущей нагрузке - до 10 тысяч грузовиков и 15 тысяч легковых авто ежедневно летом.

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