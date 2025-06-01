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Британських туристів чекатиме сканування відбитків пальців при в’їзді до ЄС

16:37, 1 червня 2025
З листопада британці проходитимуть біометричну перевірку.
Британських туристів чекатиме сканування відбитків пальців при в’їзді до ЄС
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Усі громадяни Великої Британії, які подорожують до країн Шенгенської зони, вже з листопада 2025 року повинні будуть проходити обов’язкове сканування відбитків пальців і фотографування під час перетину кордону. Про це повідомляє The Independent з посиланням на представників порту Дувр, одного з ключових пунктів в’їзду до Європи.

Нововведення пов’язане з впровадженням цифрової біометричної системи в рамках європейської програми перевірки громадян країн, які не входять до складу ЄС. Запуск системи, що мав відбутися ще минулого року, було відкладено через технічні проблеми з розробкою спеціального програмного забезпечення.

Як пояснив генеральний директор порту Даг Банністер, цього літа зміни ще не вплинуть на подорожі, однак з осені пасажири змушені будуть виходити зі своїх автомобілів, щоб пройти індивідуальні перевірки. Біометричні дані – фото обличчя та відбитки пальців – збиратимуться та зв’язуватимуться з паспортом на кожній поїздці, аби забезпечити автоматичний облік терміну перебування мандрівника в ЄС.

Frontex – прикордонне агентство Євросоюзу – ще працює над відповідним мобільним додатком, який згодом має дозволити проводити сканування безпосередньо в автомобілях. Водночас, за словами Банністера, додаток не буде готовий до листопада, і поки що біометричну перевірку здійснюватимуть вручну щоразу, коли пасажир перетинатиме кордон.

Для зменшення затримок і черг порт Дувр планує масштабні інфраструктурні зміни: зокрема, облаштування 13 гектарів нової території для контролю, а також створення «віртуальної черги» на відстані півтори милі від порту. Очікується, що нові процедури додадуть близько шести хвилин до часу кожної поїздки, що, за оцінкою адміністрації порту, є прийнятним при поточному навантаженні – до 10 тисяч вантажівок і 15 тисяч легкових авто щоденно влітку.

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ЄС Велика Британія туризм

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