Перше в своєму роді дослідження показало, як виглядає тривалий COVID у маленьких дітей

Нові дані зі США, які включають понад 1 000 дітей, показують, що симптоми тривалого COVID різняться для дітей віком до 2 років і для дітей 3-5 років.

Джерело фото: Getty Images

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Діти можуть також захворіти на тривалий COVID, однак симптоми можуть відрізнятися від тих, що спостерігаються у дорослих. Нові дані зі США, які включають понад 1 000 дітей, показують, що симптоми тривалого COVID різняться для дітей віком до 2 років і для дітей 3-5 років. Це додатково допомагає краще зрозуміти післяефекти COVID-19, як у підлітків та дорослих, так і у найменших пацієнтів.

Як пише IFL.Science, дослідження, яке проводили вчені з Нью-Йоркського університету Гроссмана, стало першим, яке зосередилося на вивченні симптомів тривалого COVID у наймолодших дітей.

У дослідженні взяли участь 472 дитини до 2 років та 539 дітей віком 3-5 років. Виявлено, що 41% малюків, батьки яких повідомили, що діти перехворіли на COVID-19, мають хоча б один симптом, що триває більше звичайного. Така ж пропорція спостерігається і у дітей дошкільного віку, де 45% мали один або більше тривалих симптомів.

Молодші діти частіше мали проблеми зі сном, підвищену дратівливість, поганий апетит, закладений ніс і кашель. У дітей старшого віку найпоширенішими симптомами були сухий кашель і денна сонливість або знижена енергія.

«Симптоми були відмінними між немовлятами/малюками та дошкільниками і відрізнялися від тих, що спостерігаються у старших дітей та дорослих», — пишуть автори.

Автори дослідження зазначають, що попри можливі похибки в класифікації дітей, різниці між симптомами у дітей з інфекцією та без неї були чітко виражені.

У статті, опублікованій в тому ж журналі, троє авторів дослідження заявляють, що майже 6 мільйонів дітей у США можуть бути вражені тривалим COVID, що більше, ніж кількість дітей із астмою.

Це дослідження вказує на потребу у більш точному підході до оцінки симптомів тривалого COVID у різних вікових групах. Вчені вважають, що підхід «один розмір підходить всім» для всіх вікових груп може бути непридатним і що доцільно розробити окремі підходи для кожної з них.

Дослідження було опубліковане в журналі JAMA Pediatrics.

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