Актер Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса после фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата»

Том Круз установил новый рекорд Гиннеса благодаря трюку с горящим парашютом в фильме.

Источник фото: Guinness World Records

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Голливудская легенда Том Круз стал рекордсменом благодаря своему огненному трюку в фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата».

Об этом сообщили в Книге рекордов Гиннесса.

«И восьмая, и последняя часть франшизы — “Миссия: Невыполнима — Финальная расплата” (2025) — действительно подняла планку. За впечатляющие трюки в фильме Том Круз получил титул рекордсмена Книги рекордов Гиннесса за наибольшее количество прыжков с горящим парашютом, выполненных одним человеком», — указали там.

Актер прыгал из вертолета 16 раз. После каждого прыжка он отстегивал обгоревший парашют и раскрывал запасной. Ни один другой актер или каскадер не совершал столько смертельно опасных прыжков. Официально титул был вручен 4 июня.

Съемки фильма проходили в горах Дракенсберг в Южно-Африканской Республике. Команда несколько недель готовила сцену, в которой Круза поднимали на вертолете на высоту не менее 7 500 футов (более 2 200 м) и сбрасывали с горящим парашютом.

Парашют предварительно пропитывали горючим и поджигали. После того как он полностью выгорал, Том отстегивал его и раскрывал запасной. Однако во время прыжков с движущегося вертолета время имело критическое значение: парашют горел лишь 2,5–3 секунды, после чего полностью сгорал.

Учитывая сложность трюка, Круз и съемочная команда выполнили 16 прыжков, чтобы получить идеальный кадр. В некоторых сценах к его телу была прикреплена 50-фунтовая камера Snorri, которая снимала экстремальное падение крупным планом.

Том Круз также является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса за наибольшее количество подряд фильмов, собравших более 100 миллионов долларов в прокате — это 11 картин от «Джека Ричера» (2012) до «Миссии: Невыполнима — Финальной расплаты» (2025).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.