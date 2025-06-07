Актор Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса після фільму «Місія неможлива: Фінальна розплата»

Том Круз встановив новий рекорд Гіннеса завдяки трюку з палаючим парашутом у фільмі.

Джерело фото: Guinness World Records

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голлівудська легенда Том Круз став рекордсменом завдяки своєму запальному трюку у фільмі «Місія неможлива: Фінальна розплата».

Про це повідомили у Книзі рекордів Гіннеса.

«І восьма, й остання частина франшизи — «Місія: Нездійсненна — Останнє Розплата» (2025) — справді підняла планку. За вражаючі трюки у фільмі Том Круз отримав титул рекордсмена Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість стрибків з палаючим парашутом, виконаних однією людиною», - вказали там.

Актор стрибав із гелікоптера 16 разів. Після кожного стрибка він від'єднував обгорілий парашут і розкривав запасний. Жоден інший актор чи каскадер не здійснив стільки смертельно небезпечних стрибків. Офіційно титул був вручили 4 червня.

Зйомки фільму проходили в горах Дракенсберг у Південно-Африканській Республіці. Команда кілька тижнів готувала сцену, в якій Круза піднімають у гелікоптері на висоту не менше 7 500 футів (понад 2 200 м) і скидають із палаючим парашутом.

Парашут попередньо просочували пальним і підпалювали. Після того як він повністю вигоряв, Том відрізав його та розкривав запасний. Однак під час стрибків із рухомого гелікоптера час був критичним: парашут горів лише 2,5–3 секунди, після чого згорав повністю.

З огляду на складність трюку, Круз і знімальна команда виконали 16 стрибків, щоб отримати ідеальний кадр. У деяких сценах до його тіла була прикріплена 50-фунтова камера Snorri, яка знімала екстремальне падіння крупним планом.

Том Круз також він є рекордсменом Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість поспіль фільмів, які зібрали понад 100 мільйонів доларів у прокаті — це 11 стрічок від «Джека Річера» (2012) до «Місії: Нездійсненної — Останньої Розплати» (2025).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.