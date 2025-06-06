Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Верховний Суд підтвердив штраф у більше 980 тисяч — платник не довів неможливість реєстрації податкових накладних

21:30, 6 червня 2025
Обставини, на які посилався позивач, не підтверджують відсутність його вини
Верховний Суд підтвердив штраф у більше 980 тисяч — платник не довів неможливість реєстрації податкових накладних
Фото: Freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба Полтавської області повідомила, що в результаті камеральної перевірки одного з платників податків було виявлено порушення строків реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі. За підсумками перевірки складено акт і винесено податкове повідомлення-рішення, яким накладено штраф у розмірі 980 500 гривень.

Колегія суддів погодилася з доводами контролюючого органу про те, що позивач міг бути звільнений від відповідальності за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних  у випадку неможливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок на підставі підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу за умови надання відповідних доказів. Разом з тим, позивач не обґрунтовав протиправність податкового повідомлення-рішення вищенаведеним обставинам.

Колегія суддів зазначила, що лише відсутність реєстраційного ліміту не є поважною причиною неможливості подання на реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування, оскільки реєстраційна сума у системі електронного адміністрування ПДВ залежить від дій позивача та його контрагентів, яких позивач обирає самостійно, а тому позивач, як суб’єкт підприємницької діяльності, має розраховувати свої реєстраційні ліміти та діяти із урахуванням мінімізації ризиків.

Верховний Суд у постанові від 07.08.2023 у справі №640/5075/19 зазначив, що здійснення платником перевірки ліміту на електронному рахунку податку на додану вартість, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні, так само як і запит позивача до податкового органу щодо не поповнення рахунку, не є доказом реєстрації податкової накладної, не свідчить про намір здійснити реєстрацію у встановлені терміни, а отже, і не виключає вину платника у здійсненні податкового правопорушення.

У постанові від 21.03.2024 у справі №280/7271/21 Верховним Судом висловлено правову позицію, що за невиконання встановленого державою обов’язку, запроваджена нею ж відповідальність не настає лише у тому випадку, коли держава не створила умов для виконання такого обов’язку. Саме собою здійснення державою регулювання господарської діяльності у певних сферах не може розглядатися як об’єктивна обставина, яка перешкоджає належному виконанню платником своїх обов’язків у податкових відносинах.

В межах спірних правовідносин, суд дійшов до висновку, що позивач не надав належних доказів того, що держава не створила умов для виконання обов’язку здійснення своєчасної реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування за жовтень 2022 року.

Відтак, Другим апеляційним адміністративним судом від 15 травня 2025 року у справі №440/13782/24 задоволено апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Полтавській області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Верховний Суд судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

Визнання судом протиправності мобілізації пропонується внести до переліку підстав для звільнення зі служби

Однією з підстав для звільнення з військової служби пропонується визначити набрання законної сили рішенням суду, яким призов визнано протиправним.

Новим керівником секретаріату Вищої ради правосуддя може стати Ольга Булка

Ольга Булка вже очолювала секретаріат Вищої ради юстиції у 2011-2015 роках.

До 2028 року штат апаратів судів може бути повністю заповнений та забезпечений грошима – Вища рада правосуддя

Але потрібно, щоб інші гілки влади нарешті врахували пропозиції Ради правосуддя стосовно належного фінансування апаратів судів.

Рада суддів запропонувала Пленуму ВС звернутися до КСУ щодо визнання неконституційним «заморожування» мінімуму для розрахунку суддівської винагороди

Вже четвертий рік для розрахунку суддівської винагороди застосовується «заморожений» прожитковий мінімум у 2102 грн, в той час, як для розрахунку окладів НАБУ, САП, НАЗК застосовується «звичайний» мінімум в 3028 грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді