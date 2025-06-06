Верховний Суд підтвердив штраф у більше 980 тисяч — платник не довів неможливість реєстрації податкових накладних

Обставини, на які посилався позивач, не підтверджують відсутність його вини

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Податкова служба Полтавської області повідомила, що в результаті камеральної перевірки одного з платників податків було виявлено порушення строків реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі. За підсумками перевірки складено акт і винесено податкове повідомлення-рішення, яким накладено штраф у розмірі 980 500 гривень.

Колегія суддів погодилася з доводами контролюючого органу про те, що позивач міг бути звільнений від відповідальності за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних у випадку неможливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок на підставі підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу за умови надання відповідних доказів. Разом з тим, позивач не обґрунтовав протиправність податкового повідомлення-рішення вищенаведеним обставинам.

Колегія суддів зазначила, що лише відсутність реєстраційного ліміту не є поважною причиною неможливості подання на реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування, оскільки реєстраційна сума у системі електронного адміністрування ПДВ залежить від дій позивача та його контрагентів, яких позивач обирає самостійно, а тому позивач, як суб’єкт підприємницької діяльності, має розраховувати свої реєстраційні ліміти та діяти із урахуванням мінімізації ризиків.

Верховний Суд у постанові від 07.08.2023 у справі №640/5075/19 зазначив, що здійснення платником перевірки ліміту на електронному рахунку податку на додану вартість, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні, так само як і запит позивача до податкового органу щодо не поповнення рахунку, не є доказом реєстрації податкової накладної, не свідчить про намір здійснити реєстрацію у встановлені терміни, а отже, і не виключає вину платника у здійсненні податкового правопорушення.

У постанові від 21.03.2024 у справі №280/7271/21 Верховним Судом висловлено правову позицію, що за невиконання встановленого державою обов’язку, запроваджена нею ж відповідальність не настає лише у тому випадку, коли держава не створила умов для виконання такого обов’язку. Саме собою здійснення державою регулювання господарської діяльності у певних сферах не може розглядатися як об’єктивна обставина, яка перешкоджає належному виконанню платником своїх обов’язків у податкових відносинах.

В межах спірних правовідносин, суд дійшов до висновку, що позивач не надав належних доказів того, що держава не створила умов для виконання обов’язку здійснення своєчасної реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування за жовтень 2022 року.

Відтак, Другим апеляційним адміністративним судом від 15 травня 2025 року у справі №440/13782/24 задоволено апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Полтавській області.

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