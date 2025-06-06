Верховный Суд подтвердил штраф более 980 тысяч — плательщик не доказал невозможность регистрации налоговых накладных

Обстоятельства, на которые ссылался истец, не подтверждают отсутствие его вины.

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Налоговая служба Полтавской области сообщила, что в результате камеральной проверки одного из налогоплательщиков было выявлено нарушение сроков регистрации налоговых накладных в Едином реестре. По итогам проверки составлен акт и вынесено налоговое уведомление-решение, которым наложен штраф в размере 980 500 гривен.

Коллегия судей согласилась с доводами контролирующего органа о том, что истец мог быть освобождён от ответственности за несвоевременную регистрацию налоговых накладных в случае невозможности своевременно исполнить свою налоговую обязанность на основании подпункта 69.1 пункта 69 подраздела 10 раздела XX Налогового кодекса Украины при условии предоставления соответствующих доказательств. Вместе с тем, истец не обосновал противоправность налогового уведомления-решения указанными обстоятельствами.

Коллегия судей отметила, что только отсутствие регистрационного лимита не является уважительной причиной невозможности подачи на регистрацию налоговой накладной и/или расчета корректировки, поскольку регистрационная сумма в системе электронного администрирования НДС зависит от действий истца и его контрагентов, которых он выбирает самостоятельно, а потому истец, как субъект предпринимательской деятельности, должен рассчитывать свои регистрационные лимиты и действовать с учётом минимизации рисков.

Верховный Суд в постановлении от 07.08.2023 по делу №640/5075/19 указал, что осуществление налогоплательщиком проверки лимита на электронном счете налога на добавленную стоимость, на которую налогоплательщик имеет право зарегистрировать налоговые накладные, так же как и запрос истца в налоговый орган относительно непополнения счета, не являются доказательством регистрации налоговой накладной, не свидетельствуют о намерении осуществить регистрацию в установленные сроки, а значит, и не исключают вину налогоплательщика в совершении налогового правонарушения.

В постановлении от 21.03.2024 по делу №280/7271/21 Верховным Судом выражена правовая позиция, что за неисполнение установленной государством обязанности введённая ею же ответственность не наступает только в том случае, если государство не создало условий для выполнения такой обязанности. Само по себе осуществление государством регулирования хозяйственной деятельности в определённых сферах не может рассматриваться как объективное обстоятельство, которое препятствует надлежащему выполнению налогоплательщиком своих обязанностей в налоговых правоотношениях.

В рамках спорных правоотношений суд пришёл к выводу, что истец не предоставил надлежащих доказательств того, что государство не создало условий для выполнения обязанности по своевременной регистрации налоговых накладных и/или расчётов корректировки за октябрь 2022 года.

Таким образом, Вторым апелляционным административным судом 15 мая 2025 года по делу №440/13782/24 была удовлетворена апелляционная жалоба Главного управления ГНС в Полтавской области.

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