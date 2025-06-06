Практика судов
  1. В Украине

Украинцы в мае активнее завозили подержанные авто из-за рубежа – ТОП-10 моделей мая

19:41, 6 июня 2025
В мае завезли более 22 тысяч «бывших» легковушек.
Украинцы в мае активнее завозили подержанные авто из-за рубежа – ТОП-10 моделей мая
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В мае 2025 года украинский автопарк пополнили более 22 тысяч подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Это на 14% больше, чем в мае прошлого года, сообщает Укравтопром.

Наибольшую долю среди ввезенных авто традиционно занимают бензиновые - 48%. Далее распределение выглядит так:

- электромобили - 22%;

- дизельные авто - 21%;

- гибриды - 6%;

- машины с ГБО - 3%.

Самой популярной моделью среди импортируемых в мае снова стал Volkswagen Golf - зарегистрировано 1131 авто этой модели.

В десятку лидеров также вошли:

- Volkswagen Golf - 1131 авто

- Renault Megane - 815

- Skoda Octavia - 748

- Volkswagen Tiguan - 640

- Audi Q5 - 583

- Nissan Rogue - 562

- Tesla Model Y - 544

- Nissan Leaf - 515

- Volkswagen Passat - 471

- Tesla Model 3 - 467

Средний возраст подержанных авто, которые в мае получили украинские номера, составил 9,3 года.

Всего с января по май 2025 года в Украине было зарегистрировано 93,4 тыс. импортированных подержанных легковушек, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

авто

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В правительстве заверили, что увеличение расходов на оборону в бюджете на 2025 год не потребует повышения налогов

«Балансы мы будем закрывать за счет внутренних ресурсов, никоим образом мы не предусматриваем увеличения налогов», — заявил министр финансов.

Нам нужно усиливать контроль – Оксана Жолнович о сюжете по предоставлению конфиденциальной информации «волонтерам» о детях в домах ребенка

Министр соцполитики Оксана Жолнович ответила на вопрос относительно проверки информации из сюжета о том, как территориальный орган Нацсоцслужбы в Одесской области организует посещение домов ребенка якобы «волонтерами» для поиска семей для детей.

Реформа таможни не стоит на месте – зарплата по таможенной системе вырастет на 46% – Сергей Марченко

Министр финансов Сергей Марченко указал, что «реформа таможни не стоит на месте – только в последнее время правительство приняло решение о повышении оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов, благодаря которому зарплата по таможенной системе вырастет на 46%».

Надбавка за особые условия труда в зоне боевых действий не распространяется на работников судебных органов, так как для них существует другое регулирование — Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно правового регулирования выплат для должностей патронатной службы в судах на территории с повышенной угрозой в связи с возможными или действительными боевыми действиями.

Денис Шмыгаль объяснил, почему пока не начался конкурс на главу Таможенной службы с решающей ролью международных экспертов

Реформа таможни должна быть комплексной, а не точечной, и на это нужны большие средства: премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил задержку с запуском комиссии по избранию нового главы Государственной таможенной службы с решающим голосом международных экспертов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео