Украинцы в мае активнее завозили подержанные авто из-за рубежа – ТОП-10 моделей мая

В мае завезли более 22 тысяч «бывших» легковушек.

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В мае 2025 года украинский автопарк пополнили более 22 тысяч подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Это на 14% больше, чем в мае прошлого года, сообщает Укравтопром.

Наибольшую долю среди ввезенных авто традиционно занимают бензиновые - 48%. Далее распределение выглядит так:

- электромобили - 22%;

- дизельные авто - 21%;

- гибриды - 6%;

- машины с ГБО - 3%.

Самой популярной моделью среди импортируемых в мае снова стал Volkswagen Golf - зарегистрировано 1131 авто этой модели.

В десятку лидеров также вошли:

- Volkswagen Golf - 1131 авто

- Renault Megane - 815

- Skoda Octavia - 748

- Volkswagen Tiguan - 640

- Audi Q5 - 583

- Nissan Rogue - 562

- Tesla Model Y - 544

- Nissan Leaf - 515

- Volkswagen Passat - 471

- Tesla Model 3 - 467

Средний возраст подержанных авто, которые в мае получили украинские номера, составил 9,3 года.

Всего с января по май 2025 года в Украине было зарегистрировано 93,4 тыс. импортированных подержанных легковушек, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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