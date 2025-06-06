Украинцы в мае активнее завозили подержанные авто из-за рубежа – ТОП-10 моделей мая

В мае 2025 года украинский автопарк пополнили более 22 тысяч подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Это на 14% больше, чем в мае прошлого года, сообщает Укравтопром.
Наибольшую долю среди ввезенных авто традиционно занимают бензиновые - 48%. Далее распределение выглядит так:
- электромобили - 22%;
- дизельные авто - 21%;
- гибриды - 6%;
- машины с ГБО - 3%.
Самой популярной моделью среди импортируемых в мае снова стал Volkswagen Golf - зарегистрировано 1131 авто этой модели.
В десятку лидеров также вошли:
- Volkswagen Golf - 1131 авто
- Renault Megane - 815
- Skoda Octavia - 748
- Volkswagen Tiguan - 640
- Audi Q5 - 583
- Nissan Rogue - 562
- Tesla Model Y - 544
- Nissan Leaf - 515
- Volkswagen Passat - 471
- Tesla Model 3 - 467
Средний возраст подержанных авто, которые в мае получили украинские номера, составил 9,3 года.
Всего с января по май 2025 года в Украине было зарегистрировано 93,4 тыс. импортированных подержанных легковушек, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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