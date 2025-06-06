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Українці в травні активніше завозили вживані авто з-за кордону – ТОП-10 моделей травня

19:41, 6 червня 2025
У травні завезли понад 22 тисячі «бувших» легковиків.
Українці в травні активніше завозили вживані авто з-за кордону – ТОП-10 моделей травня
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У травні 2025 року український автопарк поповнили понад 22 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Це на 14% більше, ніж у травні минулого року, повідомляє Укравтопром.

Найбільшу частку серед ввезених авто традиційно займають бензинові — 48%. Далі розподіл виглядає так:

  • електромобілі — 22%;
  • дизельні авто — 21%;
  • гібриди — 6%;
  • машини з ГБО — 3%.

Найпопулярнішою моделлю серед імпортованих у травні знову став Volkswagen Golf — зареєстровано 1131 авто цієї моделі.

До десятки лідерів також увійшли:

  • Volkswagen Golf – 1131 авто
  • Renault Megane – 815
  • Skoda Octavia – 748
  • Volkswagen Tiguan – 640
  • Audi Q5 – 583
  • Nissan Rogue – 562
  • Tesla Model Y – 544
  • Nissan Leaf – 515
  • Volkswagen Passat – 471
  • Tesla Model 3 – 467

Середній вік уживаних авто, що у травні отримали українські номери, склав 9,3 року.

Загалом із січня по травень 2025 року в Україні було зареєстровано 93,4 тис. імпортованих вживаних легковиків, що на 1% менше, ніж за аналогічний період торік.

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