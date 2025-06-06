Українці в травні активніше завозили вживані авто з-за кордону – ТОП-10 моделей травня

У травні 2025 року український автопарк поповнили понад 22 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Це на 14% більше, ніж у травні минулого року, повідомляє Укравтопром.
Найбільшу частку серед ввезених авто традиційно займають бензинові — 48%. Далі розподіл виглядає так:
Найпопулярнішою моделлю серед імпортованих у травні знову став Volkswagen Golf — зареєстровано 1131 авто цієї моделі.
До десятки лідерів також увійшли:
Середній вік уживаних авто, що у травні отримали українські номери, склав 9,3 року.
Загалом із січня по травень 2025 року в Україні було зареєстровано 93,4 тис. імпортованих вживаних легковиків, що на 1% менше, ніж за аналогічний період торік.
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