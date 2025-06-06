Надбавка за особливі умови праці у зоні бойових дій не поширюється на працівників судових органів, бо для них існує інше регулювання — Верховний Суд

Верховний Суд висловився щодо правового регулювання виплат для посад патронатної служби в судах на території з підвищеною загрозою у зв’язку з можливими чи дійсними бойовими діями.

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Урядом передбачено два види виплат за роботу в умовах підвищеної небезпеки: підвищений посадовий оклад та надбавку за особливі умови праці. Обидві виплати мають однакову мету, спільну підставу — виконання обов’язків у зоні бойових дій — і встановлений граничний розмір у 50% посадового окладу.

Водночас надбавка за особливі умови праці не поширюється на працівників судових органів, оскільки для них передбачено окреме правове регулювання аналогічного змісту 18 квітня 2025 року.

На це вказав Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши касаційну скаргу помічника судді у постанові від 18 квітня 2025 року по справі 200/6252/23 за позовом до ТУ ДСА в Донецькій області та Державної судової адміністрації про визнання протиправними дій щодо ненарахування щомісячної надбавки за роботу з особливими умовами праці та зобов’язання здійснити відповідні виплати.

Обставини справи

Позивач працює помічником судді у Дружківському міському суді Донецької області, розташованому на території, включеній до переліку можливих бойових дій.

Позивач отримував посадовий оклад з урахуванням коефіцієнта 1,5 відповідно до постанови Кабміну від 25 квітня 2023 року №391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану».

Однак, на думку позивача, йому ненараховано щомісячну надбавку за роботу з особливими умовами праці на підставі постанови Кабміну «Деякі питання оплати праці працівників підприємств, установ, закладів та організацій під час воєнного стану» від 25 серпня 2023 року №928, що стало підставою для звернення до суду.

Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив. Суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін.

Суди попередніх інстанцій вказали, що позивач за роботу на території можливих бойових дій отримує відповідну надбавку на підставі положень постанови №391, що унеможливлює дублювання такої соціальної гарантії ще і на підставі постанови №928.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Постановою №391 визначається право відповідних працівників на отримання посадового окладу із врахуванням 1,5 коефіцієнту, а постановою №928 визначено право на окремий вид виплати – надбавку за роботу з особливими умовами праці.

За своєю суттю ці виплати є однорідними, оскільки викликані однією і тією ж підставою – роботою на території з підвищеною загрозою у зв’язку із можливими чи дійсними бойовими діями; їхній граничний розмір є однаковим – 50% посадового окладу.

Таким чином, Уряд, приймаючи обидві постанови мав намір врегулювати поліпшення матеріального забезпечення працівників як державних органів влади, так і працівників установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету.

Між тим, варто звернути увагу, що пункт 5 постанови №928 визначає, що дія цієї постанови не поширюється на військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, та працівників інших державних органів.

Отже, положення постанови №928, якою регулюються, зокрема, питання виплати надбавки за роботу з особливими умовами праці не поширюється на працівників судових органів, адже таке їхнє право врегульовано аналогічної за своєю суттю постановою №391.

Крім того, пункт 4 постанови №391 прямо забороняє встановлення додаткових виплат за особливі умови праці працівникам, яким уже підвищено посадовий оклад.

З огляду на це, призначення обох виплат одній і тій самій особі за один і той самий період є фактичним дублюванням.

З урахуванням такого тлумачення та обставин, за якими позивачеві нараховується та виплачується посадовий оклад із урахуванням коефіцієнту 1,5 відповідно до фактично відпрацьованого часу згідно наказів керівника апарату Дружківського міського суду Донецької області, право позивача на отримання підвищеного окладу з урахуванням особливих умов праці не може вважатись порушеним.

Отже, дії відповідача щодо ненарахування надбавки відповідно до постанови №928 не можуть вважатись протиправними.

Автор: Наталя Мамченко

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