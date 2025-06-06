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Надбавка за особые условия труда в зоне боевых действий не распространяется на работников судебных органов, так как для них существует другое регулирование — Верховный Суд

14:27, 6 июня 2025
Верховный Суд высказался относительно правового регулирования выплат для должностей патронатной службы в судах на территории с повышенной угрозой в связи с возможными или действительными боевыми действиями.
Надбавка за особые условия труда в зоне боевых действий не распространяется на работников судебных органов, так как для них существует другое регулирование — Верховный Суд
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Правительством предусмотрено два вида выплат за работу в условиях повышенной опасности: повышенный должностной оклад и надбавка за особые условия труда. Обе выплаты имеют одинаковую цель, общее основание — выполнение обязанностей в зоне боевых действий — и установленный предельный размер в 50% должностного оклада.

В то же время, надбавка за особые условия труда не распространяется на работников судебных органов, поскольку для них предусмотрено отдельное правовое регулирование аналогичного содержания 18 апреля 2025 года.

На это указал Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев кассационную жалобу помощника судьи в постановлении от 18 апреля 2025 года по делу 200/6252/23 по иску к ТУ ГСА в Донецкой области и Государственной судебной администрации о признании противоправными действий относительно неначисления ежемесячной надбавки за работу с особыми условиями труда и обязательства осуществить соответствующие выплаты.

Обстоятельства дела

Истец работает помощником судьи в Дружковском городском суде Донецкой области, расположенном на территории, включенной в перечень возможных боевых действий.

Истец получал должностной оклад с учетом коэффициента 1,5 в соответствии с постановлением Кабмина от 25 апреля 2023 года №391 «Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных органов и органов местного самоуправления во время военного положения».

Однако, по мнению истца, ему не начислена ежемесячная надбавка за работу с особыми условиями труда на основании постановления Кабмина «Некоторые вопросы оплаты труда работников предприятий, учреждений, заведений и организаций во время военного положения» от 25 августа 2023 года №928, что стало основанием для обращения в суд.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Суд апелляционной инстанции оставил это решение без изменений.

Суды предыдущих инстанций указали, что истец за работу на территории возможных боевых действий получает соответствующую надбавку на основании положений постановления №391, что делает невозможным дублирование такой социальной гарантии еще и на основании постановления №928.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, решения судов предыдущих инстанций – без изменений.

Постановлением №391 определяется право соответствующих работников на получение должностного оклада с учетом коэффициента 1,5, а постановлением №928 определено право на отдельный вид выплаты – надбавку за работу с особыми условиями труда.

По своей сути эти выплаты являются однородными, поскольку вызваны одним и тем же основанием – работой на территории с повышенной угрозой в связи с возможными или действительными боевыми действиями; их предельный размер является одинаковым – 50% должностного оклада.

Таким образом, Правительство, принимая оба постановления, намеревалось урегулировать улучшение материального обеспечения работников как государственных органов власти, так и работников учреждений, заведений и организаций, финансируемых из государственного бюджета.

Между тем, стоит обратить внимание, что пункт 5 постановления №928 определяет, что действие этого постановления не распространяется на военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, работников государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, и работников других государственных органов.

Следовательно, положения постановления №928, которым регулируются, в частности, вопросы выплаты надбавки за работу с особыми условиями труда, не распространяются на работников судебных органов, ведь такое их право урегулировано аналогичным по своей сути постановлением №391.

Кроме того, пункт 4 постановления №391 прямо запрещает установление дополнительных выплат за особые условия труда работникам, которым уже повышен должностной оклад.

Учитывая это, назначение обеих выплат одному и тому же лицу за один и тот же период является фактическим дублированием.

С учетом такого толкования и обстоятельств, при которых истцу начисляется и выплачивается должностной оклад с учетом коэффициента 1,5 в соответствии с фактически отработанным временем согласно приказам руководителя аппарата Дружковского городского суда Донецкой области, право истца на получение повышенного оклада с учетом особых условий труда не может считаться нарушенным.

Следовательно, действия ответчика по неначислению надбавки в соответствии с постановлением №928 не могут считаться противоправными.

Автор: Наталя Мамченко

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