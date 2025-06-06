Практика судов
  1. В Украине

Налоговая объяснила, на какие сроки выдаются наличные денежные средства под отчет

19:29, 6 июня 2025
Подотчетное лицо может продлить срок использования выданных средств, если наличные выданы одновременно на командировку и для выполнения в её рамках производственных задач.
Налоговая объяснила, на какие сроки выдаются наличные денежные средства под отчет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Ровенской области разъясняет, на какие сроки выдаются наличные денежные средства под отчет.

Согласно п. 19 разд. II Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29.12.2017 №148 с изменениями и дополнениями, наличные средства под отчет или на командировку выдаются субъектами хозяйствования подотчетным лицам в соответствии с законодательством Украины.

Наличные выдаются под отчет:

на закупку сельскохозяйственной продукции и заготовку вторичного сырья — на срок не более 10 рабочих дней;

на закупку лома черных металлов и лома цветных металлов — на срок не более 30 рабочих дней со дня выдачи наличных под отчет;

на все другие производственные (хозяйственные) нужды — на срок не более двух рабочих дней, включая день получения наличных под отчет.

Подотчетное лицо имеет право продлить срок использования выданных под отчет средств, если наличные одновременно выданы как на командировку, так и для решения в этой командировке производственных (хозяйственных) вопросов (в том числе для закупки сельскохозяйственной продукции у населения и заготовки вторичного сырья, включая лом черных и цветных металлов). Срок использования таких наличных продлевается до завершения срока командировки.

Выдача подотчетному лицу наличных под отчет осуществляется при условии предоставления им отчета в установленном порядке за ранее полученные под отчет суммы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В правительстве заверили, что увеличение расходов на оборону в бюджете на 2025 год не потребует повышения налогов

«Балансы мы будем закрывать за счет внутренних ресурсов, никоим образом мы не предусматриваем увеличения налогов», — заявил министр финансов.

Нам нужно усиливать контроль – Оксана Жолнович о сюжете по предоставлению конфиденциальной информации «волонтерам» о детях в домах ребенка

Министр соцполитики Оксана Жолнович ответила на вопрос относительно проверки информации из сюжета о том, как территориальный орган Нацсоцслужбы в Одесской области организует посещение домов ребенка якобы «волонтерами» для поиска семей для детей.

Реформа таможни не стоит на месте – зарплата по таможенной системе вырастет на 46% – Сергей Марченко

Министр финансов Сергей Марченко указал, что «реформа таможни не стоит на месте – только в последнее время правительство приняло решение о повышении оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов, благодаря которому зарплата по таможенной системе вырастет на 46%».

Надбавка за особые условия труда в зоне боевых действий не распространяется на работников судебных органов, так как для них существует другое регулирование — Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно правового регулирования выплат для должностей патронатной службы в судах на территории с повышенной угрозой в связи с возможными или действительными боевыми действиями.

Денис Шмыгаль объяснил, почему пока не начался конкурс на главу Таможенной службы с решающей ролью международных экспертов

Реформа таможни должна быть комплексной, а не точечной, и на это нужны большие средства: премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил задержку с запуском комиссии по избранию нового главы Государственной таможенной службы с решающим голосом международных экспертов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео