Налоговая объяснила, на какие сроки выдаются наличные денежные средства под отчет

Подотчетное лицо может продлить срок использования выданных средств, если наличные выданы одновременно на командировку и для выполнения в её рамках производственных задач.

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Налоговая служба в Ровенской области разъясняет, на какие сроки выдаются наличные денежные средства под отчет.

Согласно п. 19 разд. II Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29.12.2017 №148 с изменениями и дополнениями, наличные средства под отчет или на командировку выдаются субъектами хозяйствования подотчетным лицам в соответствии с законодательством Украины.

Наличные выдаются под отчет:

на закупку сельскохозяйственной продукции и заготовку вторичного сырья — на срок не более 10 рабочих дней;

на закупку лома черных металлов и лома цветных металлов — на срок не более 30 рабочих дней со дня выдачи наличных под отчет;

на все другие производственные (хозяйственные) нужды — на срок не более двух рабочих дней, включая день получения наличных под отчет.

Подотчетное лицо имеет право продлить срок использования выданных под отчет средств, если наличные одновременно выданы как на командировку, так и для решения в этой командировке производственных (хозяйственных) вопросов (в том числе для закупки сельскохозяйственной продукции у населения и заготовки вторичного сырья, включая лом черных и цветных металлов). Срок использования таких наличных продлевается до завершения срока командировки.

Выдача подотчетному лицу наличных под отчет осуществляется при условии предоставления им отчета в установленном порядке за ранее полученные под отчет суммы.

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