Тайвань представил лазерное оружие, способное уничтожать рои дронов — фото

Тайваньский институт науки и техники Чуньшань показал лазерное оружие, способное уничтожать беспилотники.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Тайбэйской аэрокосмической и оборонной выставке Национальный институт науки и технологий Чжуншань (CSIST) впервые публично показал высокоэффективное лазерное оружие. Об этом сообщает Tai Sounds.

Систему мощностью 10 кВт интегрировали на автомобильную платформу. Она успешно уничтожила несколько малых беспилотников при так называемой «ройовой» атаке.

CSIST сообщает, что система основана на шести ключевых технологиях — среди них повышение выходной мощности лазера — и обеспечивает быструю и точную нейтрализацию целей при низкой себестоимости единичного выстрела. Мобильная 10-киловаттная «лазерная машина» показала способность эффективно поражать лёгкие тактические беспилотники, что делает её перспективным средством защиты от атак роя дронов и малых летательных аппаратов.

Эксперты института подчёркивают практические преимущества лазерного оружия: быстрое перенаправление огня, точность, относительно малые сопутствующие повреждения и низкая стоимость содержания по сравнению с ракетными решениями. Такие системы могут действовать как часть комплекса ближней зоны ПВО (аналог CIWS), дополняя региональные зенитные ракеты, точные ракеты и скорострельные пушки для защиты ключевых командных пунктов и гражданской инфраструктуры.

В контексте современных тактик, которые включают «ройовые» удары дронов или массированные атаки с малых надводных платформ, CSIST считает лазерные средства одним из ключевых элементов многоуровневой обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.