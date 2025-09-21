Лобовое столкновение автомобилей в Одесской области — четыре человека в больнице, фото

В результате ДТП четыре человека пострадали.

В Одесской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщили в полиции.

Как сообщается, авария произошла на автодороге Августово - Арциз - Сарата, близ села Долиновка Павловской общины.

По предварительным данным, 34-летняя жительница Одессы за рулем автомобиля Hyundai не справилась с управлением на повороте. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volkswagen, которым управлял 53-летний житель Киевской области.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Травмы получили оба водителя и пассажиры легковушки — 57-летняя мать водителя и их 63-летний знакомый. Всех госпитализировали с разными телесными повреждениями.

Проверка показала, что оба водителя на момент ДТП были трезвыми.

Следователи открыли производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой средней тяжести телесные повреждения.

