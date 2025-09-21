Практика судів
Лобове зіткнення автомобілів на Одещині — четверо людей в лікарні, фото

16:36, 21 вересня 2025
Внаслідок ДТП четверо людей постраждали.
Фото: поліція
На Одещині сталася ДТП за участю легковика та вантажівки, внаслідок якої постраждали четверо людей. Про це повідомили у поліції.

Як повідомляється, аварія сталася на автодорозі Серпневе — Арциз — Сарата, поблизу села Долинівка Павлівської громади.

За попередніми даними, 34-річна жителька Одеси за кермом автомобіля Hyundai не впоралася з керуванням на повороті. Машина виїхала на зустрічну смугу та зіштовхнулася з вантажівкою Volkswagen, якою керував 53-річний житель Київської області.

У результаті ДТП постраждали четверо людей. Травми отримали обидва водії та пасажири легковика — 57-річна мати водійки і їхній 63-річний знайомий. Усіх госпіталізували з різними тілесними ушкодженнями.

Перевірка показала, що обидва водії на момент ДТП були тверезими.

Слідчі відкрили провадження за статею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження.

