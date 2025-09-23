В Пенсионном фонде объяснили, кем оплачивается листок нетрудоспособности во время мобилизации

Воинская часть выплачивает деньги за дни временной нетрудоспособности мобилизованного военнослужащего.

Если страховой случай наступил во время исполнения государственного долга, такое лицо не приобретает статус застрахованного лица, так как на время мобилизации такие работники освобождаются от исполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором, и за ними сохраняется только место работы и должность. То есть в этот период работник, мобилизованный, теряет статус застрахованного лица. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

В этот период мобилизованным работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счет средств Государственного бюджета, так как военнообязанные, призванные на военную службу во время мобилизации, в особый период приобретают новый юридический статус — военнослужащие, в связи с чем на них должны распространяться другие нормы социальной защиты на случай временной потери трудоспособности.

Электронные листки нетрудоспособности, которые автоматически сформированы для военнослужащего, не требуют обработки предприятием, за ним не нужно проводить расчеты и подавать заявление-расчет в Пенсионный фонд Украины.

После увольнения с военной службы работник должен приступить к работе по предыдущему месту работы. Оплата больничных производится работодателем с даты, когда застрахованное лицо приступило к выполнению своих основных обязанностей на предприятии согласно приказу.

Следовательно, период временной нетрудоспособности военнослужащего во время мобилизации оплачивается воинской частью.

