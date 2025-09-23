У Пенсійному фонді пояснили, ким оплачується листок непрацездатності під час мобілізації

Військова частина виплачує гроші за дні тимчасової непрацездатності мобілізованого військовослужбовця.

Якщо страховий випадок настав під час виконання державного обов’язку, така особа не набуває статусу застрахованої особи, бо на час мобілізації такі працівники увільняються від виконання обов’язків передбачених трудовим договором і за ними зберігається лише місце роботи та посада. Тобто в цей період працівник, якого було мобілізовано, втрачає статус застрахованої особи. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

У цей період мобілізованим працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету, так як військовозобов’язані, які були призвані на військову службу під час мобілізації, в особливий період, набувають нового юридичного статусу — військовослужбовці, у зв’язку з чим на них повинні розповсюджуватися інші норми соціального захисту на випадок тимчасової втрати працездатності.



Електронні листки непрацездатності, які автоматично сформовані для військовослужбовця, не потребують опрацювання підприємством, за ним не потрібно проводити розрахунки та подавати заяву-розрахунок до Пенсійного фонду України.

Після звільнення з військової служби працівник повинен приступити до роботи за попереднім місцем праці. Оплата лікарняних здійснюється роботодавцем з дати, коли застрахована особа приступила до виконання своїх основних обов’язків на підприємстві згідно з наказом.



Отже, період тимчасової непрацездатності військовослужбовця під час мобілізації, оплачується військовою частиною.

