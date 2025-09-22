Суд не может приостанавливать действие нормативно-правового акта, если его противоправность не является очевидной – Верховный Суд

Верховный Суд высказался по поводу обеспечения иска и очевидной противоправности нормативно-правового акта.

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу Министерства образования и науки (МОН) на постановление Шестого апелляционного административного суда от 25 ноября 2024 года, которым было приостановлено действие приказа МОН от 6 марта 2024 года № 266 «Об утверждении Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году» (с изменениями).

Физическое лицо обратилось в суд с иском к МОН, в котором просило признать противоправными действия Министерства по установлению ограничений доступа к образованию, а также признать недействительными отдельные положения и весь приказ МОН от 6 марта 2024 года № 266 (с изменениями), утверждая, что приказы приняты с нарушением сроков обнародования и без надлежащего общественного обсуждения, а требование сдавать Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) препятствует ее поступлению в аспирантуру. Истица также подала заявление об обеспечении иска путем приостановления действия этих приказов, ссылаясь на риски для здоровья абитуриентов в условиях военного положения.

Киевский окружной административный суд определением от 20 июня 2024 года отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска. Суд первой инстанции исходил из того, что признаки противоправности приказа МОН № 266 не являются очевидными и требуют доказывания во время рассмотрения дела.

Шестой апелляционный административный суд постановлением от 25 ноября 2024 года отменил определение суда первой инстанции и удовлетворил заявление истицы об обеспечении иска, приостановив действие приказа МОН от 6 марта 2024 года № 266 (с изменениями). Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что приказ был принят и обнародован с нарушением сроков, установленных частью второй статьи 44 Закона Украины «О высшем образовании», и без надлежащего общественного обсуждения, что свидетельствует о его очевидной противоправности.

МОН обжаловало постановление в кассационном порядке, обосновывая это тем, что апелляционный суд не учел условия военного положения, которые допускают упрощенные процедуры принятия актов, и что приостановление приказа не соответствует принципам соразмерности и может нарушить публичный интерес.

Верховный Суд постановлением от 21 мая 2025 года частично удовлетворил кассационную жалобу МОН, отменил постановление Шестого апелляционного административного суда от 25 ноября 2024 года и оставил в силе определение Киевского окружного административного суда от 20 июня 2024 года об отказе в обеспечении иска.

Суд кассационной инстанции подчеркнул, что обеспечение иска — это исключительно временная мера, которая допустима только в том случае, когда наличие признаков противоправности является очевидной, то есть такой, которая не требует дополнительного исследования фактических обстоятельств или правовых норм.

Нормативно-правовой акт, как акт общего действия, который регулирует однотипные публично-правовые отношения и применяется в отношении неопределенного круга лиц, имеет особый правовой статус. Его приостановление как мера обеспечения иска допустимо только при наличии бесспорных и очевидных признаков противоправности, а не только предположений или правовых сомнений, которые требуют полноценной оценки в процессе рассмотрения дела по существу.

Для приостановления действия нормативно-правового акта следует выяснить объем исковых требований и убедиться, что между сторонами действительно возник спор и существуют очевидные признаки противоправности нормативно-правового акта и им нарушаются права или интересы истца. Такие меры должны быть соразмерными, адекватными и пропорциональными, обеспечивать эффективную защиту прав истца, в то же время предотвращать нарушение прав других лиц, не привлеченных к участию в деле.

Учитывая комплексный характер правового регулирования, которое осуществляется через нормативно-правовой акт, вмешательство суда в его действие не должно подменять собой окончательное судебное решение, и суд должен проявлять особую осмотрительность в случаях, когда приостановление действия нормативного акта может иметь системное влияние на функционирование публичного управления или общественный интерес, в частности в условиях особых правовых режимов, таких как военное положение.

Верховный Суд указал, что суд апелляционной инстанции неправильно применил статьи 150 и 151 Кодекса административного судопроизводства Украины. В частности, вывод апелляционного суда об «очевидной противоправности» приказа является преждевременным, поскольку требует детального анализа норм права (статьи 44 Закона «О высшем образовании», Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств, других органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Кабмина от 28 декабря 1992 года № 731), соотношения законов и условий военного положения, что является предметом рассмотрения дела по существу.

Кроме того, суд апелляционной инстанции не оценил пропорциональность меры – приостановление всего приказа, а не отдельных положений, что могло привести к срыву вступительной кампании 2024 года, повлияв на права третьих лиц и функционирование образовательной системы.

Не было установлено и реального нарушения прав истицы, поскольку она не подавала документов для поступления, а приказ не ограничивает доступ к образованию на контрактной основе.

Правовые выводы Верховного Суда:

Приостановление действия нормативно-правового акта как мера обеспечения иска является исключительным (экстраординарным) средством; такая мера может быть применена только при условии «очевидной противоправности» акта, то есть когда нарушение является бесспорным и не требует детального анализа и оценки доказательств, что является предметом рассмотрения дела по существу.

Мера обеспечения иска должна быть соразмерной (пропорциональной) заявленным требованиям и не должна причинять непропорциональный вред общественным интересам или правам других лиц, которые не являются участниками дела.

Постановление Верховного Суда от 21 мая 2025 года по делу № 320/28579/24 (административное производство № К/990/51302/24).

Автор: Наталя Мамченко

