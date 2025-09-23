Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча-2025»

28-летний Усман Дембеле установил рекорд столетия и повторил достижение Месси, выиграв «Золотой мяч».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В парижском театре Шатле состоялась церемония вручения престижной награды «Золотой мяч» от France Football. Лучшим футболистом мира 2025 года признан вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

Для 28-летнего Дембеле это первая награда в карьере. Его главным конкурентом был 18-летний талант «Барселоны» Ламин Ямаль, который занял второе место в голосовании.

В прошлом сезоне Дембеле стал ключевым игроком ПСЖ: помог команде завоевать чемпионат и Кубок Франции, а также впервые в истории клуба выиграть Лигу чемпионов. Этот «требл» сделал его фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

Историчность момента:

Дембеле стал первым за последние 30 лет, кто получил «Золотой мяч» с первой попытки (последним был Джордж Веа в 1995 году).

Это также первый случай за 24 года, когда игрок получил награду, выступая за клуб из страны, которую он представляет (последним был Майкл Оуэн в 2001 году с «Ливерпулем»).

Нападающий ПСЖ повторил уникальное достижение Лионеля Месси, который дважды выигрывал «Золотой мяч» в год «требла» (2009, 2015).

Как известно, абсолютным рекордсменом остается Лионель Месси — 7 «Золотых мячей». За ним следует Криштиану Роналду с пятью трофеями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.