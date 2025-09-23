Усман Дембеле став володарем «Золотого м'яча-2025»

28-річний Усман Дембеле встановив рекорд століття і повторив досягнення Мессі, вигравши «Золотий м’яч».

У паризькому театрі Шатле відбулася церемонія вручення престижної нагороди «Золотий м’яч» від France Football. Найкращим футболістом світу 2025 року визнали вінгера ПСЖ та збірної Франції Усмана Дембеле.

Для 28-річного Дембеле це перша нагорода в кар’єрі. Його головним конкурентом був 18-річний талант «Барселони» Ламін Ямаль, який посів друге місце в голосуванні.

Минулого сезону Дембеле став ключовим гравцем ПСЖ: допоміг команді здобути чемпіонат і Кубок Франції, а також уперше в історії клубу виграти Лігу чемпіонів. Цей «требл» зробив його фаворитом у боротьбі за «Золотий м’яч».

Історичність моменту:

Дембеле став першим за останні 30 років, хто здобув «Золотий м’яч» з першої спроби (останнім був Джордж Веа у 1995 році).

Це також перший випадок за 24 роки, коли гравець отримав нагороду, виступаючи за клуб із країни, яку він представляє (останнім був Майкл Оуен у 2001 році з «Ліверпулем»).

Нападник ПСЖ повторив унікальне досягнення Ліонеля Мессі, який двічі вигравав «Золотий м’яч» у рік «треблу» (2009, 2015).

Як відомо, абсолютним рекордсменом залишається Ліонель Мессі — 7 «Золотих м’ячів». За ним іде Кріштіану Роналду з п’ятьма трофеями.

