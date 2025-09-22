Практика судов
У Киеве загорелся гипермаркет «Эпицентр» на Днепровской набережной: что известно, видео

08:25, 22 сентября 2025
Пожар в «Эпицентре» на Днепровской набережной: огонь загорелся на втором этаже.
В столичном гипермаркете «Эпицентр» на Днепровской набережной 21 сентября произошел пожар. Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, возгорание возникло на втором этаже торгового центра. В помещении сработала пожарная сигнализация, посетителей и персонал оперативно эвакуировали.

Причины возгорания сейчас устанавливаются. Информации о пострадавших пока нет.

В полиции и ГСЧС пока официально не комментировали инцидент.

Напомним, недавно во время вражеской атаки произошло возгорание на территории складов сети «Эпицентр» под Киевом.

