У Києві загорівся гіпермаркет «Епіцентр» на Дніпровській набережній: що відомо, відео

Пожежа в «Епіцентрі» на Дніпровській набережній у Києві: вогонь зайнявся на другому поверсі.

У столичному гіпермаркеті «Епіцентр» на Дніпровській набережній 21 вересня сталася пожежа. Про інцидент повідомили очевидці у соцмережах.

За попередніми даними, займання виникло на другому поверсі торгового центру. У приміщенні спрацювала пожежна сигналізація, відвідувачів та персонал оперативно евакуювали.

Причини загоряння наразі встановлюються. Інформації про постраждалих поки немає.

У поліції та ДСНС поки що офіційно не коментували інцидент.

Нагадаємо, нещодавно під час ворожої атаки сталося займання на території складів мережі «Епіцентр» під Києвом.

