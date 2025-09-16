Росіяни атакували логістичний центр «Епіцентру» на Київщині, відео

Наразі масштабну пожежу намагаються локалізувати рятувальники.

Фото: Юлія Чудновець / Facebook

Як відомо, на Київщині через ворожу атаку горять склади логістичного центру.

Під приціл потрапив логістичний центр компанії «Епіцентр» на Київщині. Унаслідок атаки сталася масштабна пожежа, яку зараз намагаються локалізувати рятувальники. Про це повідомила керівниця департаменту зі зв'язків з громадськістю компанії «Епіцентр К» Юлія Чудновець.

За її словами, серед людей немає загиблих чи постраждалих, але компанія знову зазнала значних втрат. Вона нагадала, що за час повномасштабної війни було знищено десятки об’єктів мережі у різних регіонах України.

«Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній «Епіцентр», спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд», – додала Чудновець.

У мережі також оприлюднили відео пожежі.

Згодом у ДСНС оприлюднили фото з місця події:

