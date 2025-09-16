Масштабна пожежа на Київщині: через ворожу атаку горять склади логістичного центру — ОВА

На Київщині сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру.

Фото: КОВА

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про наслідки ворожої атаки фіксуються у Фастівському районі.

За його словами, вночі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території ТЦ. Під час гасіння загоряння ворог атакував повторно. Пошкодження зазнали два автомобілі ДСНС. Особовий склад не постраждав.

«Зранку, під час нової атаки, сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. Рятувальники вже працюють на місці», - заявили у КОВА.

Внаслідок атаки в районі пошкоджено 4 приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних та 9 легкових автомобілів.

У мережі також оприлюднили відео пожежі.

