Масштабный пожар в Киевской области: из-за вражеской атаки горят склады логистического центра — ОВА

В Киевской области произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра.

Фото: КОВА

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что последствия вражеской атаки фиксируются в Фастовском районе.

По его словам, ночью спасатели ликвидировали пожар автомобилей на территории ТЦ. Во время тушения пожара враг атаковал повторно. Повреждения получили два автомобиля ГСЧС. Личный состав не пострадал.

«Утром, во время новой атаки, произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра. Спасатели уже работают на месте», — заявили в КОВА.

В результате атаки в районе повреждены 4 частных дома, складское помещение, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей.

В сети также опубликовали видео пожара.

