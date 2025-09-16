Практика судов
Россияне атаковали логистический центр «Эпицентра» в Киевской области, видео

12:24, 16 сентября 2025
Сейчас спасатели пытаются локализовать масштабный пожар.
Россияне атаковали логистический центр «Эпицентра» в Киевской области, видео
Как известно, в Киевской области из-за вражеской атаки горят склады логистического центра.

Под удар попал логистический центр компании «Эпицентр» в Киевской области. В результате атаки произошел масштабный пожар, который сейчас пытаются локализовать спасатели. Об этом сообщила руководитель департамента по связям с общественностью компании «Эпицентр К» Юлия Чудновец.

По ее словам, среди людей нет погибших или пострадавших, но компания снова понесла значительные потери. Она напомнила, что за время полномасштабной войны были уничтожены десятки объектов сети в разных регионах Украины.

«Согласно оценкам независимых экспертов, общая сумма убытков группы компаний «Эпицентр», вызванных военной агрессией, уже превысила $1 млрд», — добавила Чудновец.

В сети также опубликовано видео пожара.

Позже в ГСЧС обнародовали фото с места происшествия:

 

В 2026 году прожиточный минимум для расчета окладов судей и прокуроров останется на уровне 2102 грн – проект бюджета

Правительство предлагает оставить 2102 грн для расчета окладов судей и прокуроров.

Финансирование судебной власти в 2026 году увеличат на 100 млн по общему фонду и на 800 млн по спецфонду – хотя ВСП предлагал увеличить на 16,2 млрд грн

В то же время Кабмин учел в полном объеме потребность в капитальных расходах ВАКС и Высшего совета правосудия на проведение капитального ремонта здания и предусмотрел расходы для создания двух новых высших специализированных судов – СОАС и СААС.

Осужденным разрешат кратковременные выезды за пределы исправительных и воспитательных колоний – Рада рассмотрит законопроект

Верховная Рада планирует урегулировать порядок выезда осужденных за пределы исправительных и воспитательных колоний на выполнение решения КСУ.

Воинская часть отказала в выплате 1 млн грн по постановлению о «контракте 18-24», так как военнослужащим офицерского состава такое вознаграждение не выплачивается – что решил суд

В марте 2022 года мужчина в возрасте до 25 лет начал службу, дослужил до офицерского звания, получил травму, связанную с защитой Родины, но ему отказали в выплате вознаграждения по постановлению о «контракте 18-24» – суд частично удовлетворил его иск.

«Я могу и в ухо дать» – судью-блогера Дмитрия Кривенко обвинили в неуважении к общественным активистам и гомофобии, но наказания пока не придумали

Судья сообщил, что он сам стал жертвой информационной кампании со стороны общественных активистов и не смог спокойно наблюдать, как уничтожают авторитет судебной власти.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
