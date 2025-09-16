Россияне атаковали логистический центр «Эпицентра» в Киевской области, видео

Сейчас спасатели пытаются локализовать масштабный пожар.

Как известно, в Киевской области из-за вражеской атаки горят склады логистического центра.

Под удар попал логистический центр компании «Эпицентр» в Киевской области. В результате атаки произошел масштабный пожар, который сейчас пытаются локализовать спасатели. Об этом сообщила руководитель департамента по связям с общественностью компании «Эпицентр К» Юлия Чудновец.

По ее словам, среди людей нет погибших или пострадавших, но компания снова понесла значительные потери. Она напомнила, что за время полномасштабной войны были уничтожены десятки объектов сети в разных регионах Украины.

«Согласно оценкам независимых экспертов, общая сумма убытков группы компаний «Эпицентр», вызванных военной агрессией, уже превысила $1 млрд», — добавила Чудновец.

В сети также опубликовано видео пожара.

Позже в ГСЧС обнародовали фото с места происшествия:

