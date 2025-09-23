Тайвань представив лазерну зброю, здатну знищувати рої дронів — фото

Тайванський інститут науки і техніки Чуньшань показав лазерну зброю, здатну знищувати безпілотники.

На Тайбейській аерокосмічній та оборонній виставці Національний інститут науки й технологій Чжуншань (CSIST) уперше публічно показав високоефективну лазерну зброю. Про це повідомляє Tai Sounds.

Систему потужністю 10 кВт інтегрували на автомобільну платформу. Вона успішно знищила кілька малих безпілотників у так званому «ройовому» нападі.

CSIST повідомляє, що система базується на шести ключових технологіях — серед них підвищення вихідної потужності лазера — і забезпечує швидку та точну нейтралізацію цілей при низькій собівартості одиничного пострілу. Мобільна 10-кВт «лазерна машина» показала здатність ефективно уражати легкі тактичні безпілотники, що робить її перспективним засобом захисту від атак роїв дронів та маломірних літальних апаратів.

Експерти інституту наголошують на практичних перевагах лазерної зброї: швидке перенесення вогню, точність, відносно мала супутня шкода і низька вартість утримання в порівнянні з ракетними рішеннями. Такі системи можуть діяти як частина комплексу близької зони ППО (аналог CIWS), доповнюючи регіональні протиповітряні ракети, точні ракети та швидкострільні гармати для захисту ключових командних пунктів і цивільної інфраструктури.

У контексті модерних тактик, які включають «ройові» удари дронів або масовані атаки з маломірних надводних платформ, CSIST вважає лазерні засоби одним із ключових елементів багаторівневої оборони.

