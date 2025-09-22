У Києві у Голосіївському районі водій авто врізався у маршрутку – фото

Пасажирку маршрутки госпіталізували з переломом ключиці та черепно-мозковою травмою.

У Києві повідомили про підозру водію Mercedes-Benz, який спричинив ДТП із громадським транспортом.

Аварія сталася у п’ятницю близько 20:30 на вулиці Касіяна в Голосіївському районі. За даними поліції, 37-річний керманич легковика мав у крові 2,63 проміле алкоголю, не впорався з керуванням та врізався у маршрутний автобус.

Унаслідок зіткнення травмувалася 51-річна пасажирка маршрутки. Жінку госпіталізували з переломом ключиці та черепно-мозковою травмою.

Правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 286-1 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

