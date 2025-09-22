Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

В Киеве в Голосеевском районе водитель авто врезался в маршрутку – фото

19:09, 22 сентября 2025
Пассажирку маршрутки госпитализировали с переломом ключицы и черепно-мозговой травмой.
В Киеве в Голосеевском районе водитель авто врезался в маршрутку – фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве сообщили о подозрении водителю Mercedes-Benz, который спровоцировал ДТП с общественным транспортом.

Авария произошла в пятницу около 20:30 на улице Касияна в Голосеевском районе. По данным полиции, 37-летний водитель легковушки имел в крови 2,63 промилле алкоголя, не справился с управлением и врезался в маршрутный автобус.

В результате столкновения пострадала 51-летняя пассажирка маршрутки. Женщину госпитализировали с переломом ключицы и черепно-мозговой травмой.

Правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 УКУ — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция ДТП Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде предлагают расширить основания для увольнения с военной службы сотрудников разведывательных органов

Законопроект предусматривает, что сотрудники разведывательного органа могут быть также уволены со службы в связи с истечением сроков пребывания в распоряжении разведывательного органа, при условии достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Еврокомиссия согласовала изменения в план реформ Ukraine Facility, но будут ли сдвинуты сроки для заполнения судейских вакансий – пока неизвестно

В Еврокомиссии отметили, что речь идет о «более четких описаниях реформ», но не уточнили, будут ли изменены требования относительно жестких сроков заполнения вакансий судей в Украине.

Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о направлении подразделений ВСУ в другие государства

Президент предлагает парламенту одобрить решение о направлении подразделений ВСУ в Турецкую Республику и Великобританию.

Суд не может приостанавливать действие нормативно-правового акта, если его противоправность не является очевидной – Верховный Суд

Верховный Суд высказался по поводу обеспечения иска и очевидной противоправности нормативно-правового акта.

В Раде заблокировали подписание закона о сборе персональных данных граждан из всех реестров в Единую систему социальной сферы

Закон об Единой системе социальной сферы, куда будут «стекаться» персональные данные граждан из реестра военнообязанных, электронной системы здравоохранения, реестров авто и недвижимости, о пересечении границы и уплате налогов, пока не будет подписан – внесено блокирующее постановление.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва