У Києві відбулася масова бійка — поліція затримала дев’ятьох людей, відео

У Соломʼянському районі столиці після закриття розважального закладу сталася масова бійка.

У Києві сталася нічна масована бійка у Соломʼянському районі. Правоохоронці затримали дев'ятьох учасників конфлікту.

Вчора близько 22:40 між двома компаніями спалахнула суперечка, яка переросла у бійку на вулиці після закриття розважального закладу у Солом'янському районі.

Прибувши на місце, поліцейські припинили сутичку та доставили девʼять учасників конфлікту до територіального підрозділу.

Встановлюються усі учасники бійки.

Відео бійки поширили місцеві Телеграм-канали.

