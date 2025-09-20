Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Німеччини, Норвегії та Чехії

Президент подякував партнерам за підтримку України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів Німеччини, Норвегії та Чехії.

«Я прийняв вірчі грамоти від послів Німеччини, Норвегії, Чехії. Наші сильні партнери. Ми спілкувались. Я подякував за чітку підтримку України, нашої незалежності, нашого суверенітету. Європейські позиції стають сильнішими, і ми щороку додаємо можливостей Європі. Всі разом додаємо. Завдяки єдності, завдяки нашим спільним проєктам. Я дякую кожному партнеру», — зазначив Зеленський у вечірньому зверненні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.