Зеленский принял верительные грамоты от послов Германии, Норвегии и Чехии

Президент поблагодарил партнеров за поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новых послов Германии, Норвегии и Чехии.

«Я принял верительные грамоты от послов Германии, Норвегии, Чехии. Наши сильные партнеры. Мы общались. Я поблагодарил за четкую поддержку Украины, нашей независимости, нашего суверенитета. Европейские позиции становятся сильнее, и мы каждый год добавляем возможностей Европе. Все вместе добавляем. Благодаря единству, благодаря нашим совместным проектам. Я благодарю каждого партнера», — отметил Зеленский в вечернем обращении.

