Жінка намагалася ввезти з Молдови 22 новенькі iPhone 17 для продажу в Україні— фото

Прикордонники виявили у пасажирки автобуса партію з 22 iPhone 17 та аксесуарів Apple вартістю понад 2 мільйони гривень, які вона намагалась незаконно ввезти в Україну.

Прикордонники у пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» зупинили спробу незаконного перевезення новеньких iPhone 17 через держкордон. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Так, співробітники ДПСУ, реалізуючи інформацію оперативних підрозділів внутрішньої та власної безпеки по Білгород-Дністровському загону, провели перевірку рейсового автобуса сполученням Кишинів–Одеса.

У речах однієї з пасажирок правоохоронці виявили «яблучний» вантаж: 22 новенькі iPhone 17 різних моделей, смарт-годинник та бездротові навушники Apple.

Жінка пояснила, що придбала техніку в Італії та мала намір реалізувати її в Україні. Однак вартісні пристрої, загальна сума яких перевищує 2 мільйони гривень, були вилучені у встановленому законом порядку.

Митники склали протокол за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

