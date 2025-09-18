Дональд Трамп із першою леді Меланією прибули до Великобританії та зустрілися з королевською родиною, фото

Дональд Трамп зустрівся з королем Чарльзом III.

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їхній літак приземлилися в аеропорту Лондон-Станстед.

У перший день візиту, 17 вересня, їх прийняли король Чарльз III та королева-консорнт Камілла. Про це повідомляє Reuters.

Також принц та принцеса Уельські Вільям та Кетрін зустріли Дональда та Меланію Трамп у Віндзорі. Звідти вони вирушили до Віндзорського замку — однієї з резиденцій короля Великої Британії.

Велика Британія підготувала для американського лідера парадний кортеж, артилерійський салют, військове авіашоу та бенкет.

Король Чарльз III зустрівся з Дональдом Трампом під час державного бенкету у Віндзорському замку.

Фото: WPA Pool

Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Чарльз ІІІ заявив про підтримку України під час державного обіду з Трампом. Король похвалив Трампа за "особисту відданість пошуку рішень деяких найскладніших конфліктів у світі з метою забезпечення миру".

"У той час, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об'єднуємося на підтримку України, щоб стримати агресію та забезпечити мир", – сказав британський король.

Букінгемський палац розкрив деталі подарунків, якими традиційно обмінялися голови держав з нагоди офіційної зустрічі, пише CNN.

Так, Дональд Трамп подарував королю Чарльзу копію меча президента Ейзенхауера. Повідомляється, що цей меч символізує «глибоку повагу» та служить «нагадуванням про історичне партнерство», яке мало вирішальне значення для перемоги у Другій світовій війні, та про дух, який продовжує відзначати відносини між США та Великою Британією сьогодні.

Королеві Каміллі Трампи подарують вінтажну брошку Tiffany & Co із 18-каратного золота інкрустовану діамантами та рубінами. Рубіни відповідають знакові зодіаку королеви Камілли, а діаманти — першої леді США.

Король Чарльз і королева Камілла також підготували відповідні подарунки для родини Трампів.

Так президентові вони подарують том Декларації незалежності США з нагоди її 250-річчя. Він виконаний у шкіряній палітурці, виготовлений на замовлення Королівською палітурною майстернею Віндзорського замку. А також прапор Союзу, який майорів над Букінгемським палацом під час його інавгурації на другий термін 20 січня цього року.

Першій леді США Меланії Трамп король Чарльз і Камілла подарують срібну та емальовану чашу художниці Кари Мерфі та персоналізовану сумочку Anya Hindmarch. Королівська родина також подарує Трампам срібну фоторамку з гравіруванням спільного вензеля короля та королеви.

Фото: Associated Press

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Державний банкет у Віндзорі відбувся в залі Сент-Джордж, де Чарльз і королева Камілла вітали Трампів. На заході були присутні члени королівської родини, включно з принцом Вільямом і принцесою Уельською Кетрін, а також керівники американських технологічних компаній

