Meta запускає «розумного Купідона»: у сервісі для знайомств від Facebook з’явився ШІ-помічник

11:31, 23 вересня 2025
Штучний інтелект у Facebook Dating знайде пару за вас — достатньо лише розповісти, кого хочете зустріти.
Компанія Meta запускає ШІ-помічника в сервіс для знайомств Facebook Dating. Про це повідомляє TechCrunch.

Тепер користувачі зможуть отримати допомогу від чат-бота, який допомагає підбирати більш релевантні пари. Наприклад, можна попросити знайти «дівчину з Брукліна, яка працює в IT», або ж скористатися підказками штучного інтелекту для вдосконалення власного профілю.

Нові функції для боротьби з втомою від свайпів

Meta також представила опцію Meet Cute — щотижня користувач отримуватиме «сюрприз-матч», підібраний алгоритмом. У компанії вважають, що це допоможе зменшити «втому від нескінченних свайпів» та зробить пошук знайомств цікавішим.

Конкуренція з Tinder та Hinge

За даними Meta, кількість збігів серед користувачів віком 18–29 років у Facebook Dating зросла на 10% за рік. Щомісяця сотні тисяч молодих людей створюють профілі у цьому сервісі. Втім, цифри все ще значно менші, ніж у конкурентів: щодня у Tinder — близько 50 мільйонів активних користувачів, у Hinge — близько 10 мільйонів.

Чому ШІ стає стандартом у дейтинг-додатках

Штучний інтелект поступово стає нормою у сфері знайомств. Наприклад, Match Group (власник Tinder, Hinge та OKCupid) ще торік уклав партнерство з OpenAI в рамках інвестицій у понад $20 млн. Незважаючи на фінансові труднощі (акції компанії впали на 68% за останні п’ять років), цей крок уже приніс результати.

Tinder отримав ШІ-інструмент, який сканує фотогалерею та обирає найкращі фото для профілю, а також покращені алгоритми підбору пар. У Hinge з’явилася функція для редагування відповідей на запитання у профілі за допомогою AI. Аналогічні можливості інтегрував і Bumble.

Майбутнє онлайн-знайомств

Деякі експерти прогнозують, що у майбутньому користувачі зможуть мати власних «ШІ-консьєржів», які навіть ходитимуть на «побачення» з іншими віртуальними асистентами, щоб оцінити сумісність ще до реальної зустрічі.

