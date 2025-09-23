Практика судов
Meta запускает «умного Купидона»: в сервисе для знакомств от Facebook появился ИИ-помощник

11:31, 23 сентября 2025
Искусственный интеллект в Facebook Dating найдет пару за вас – достаточно лишь рассказать, кого вы хотите встретить.
Компания Meta запускает ИИ-помощника в сервис знакомств Facebook Dating. Об этом сообщает TechCrunch.

Теперь пользователи смогут получить помощь от чат-бота, который помогает подбирать более релевантные пары. Например, можно попросить найти «девушку из Бруклина, которая работает в IT», или же воспользоваться подсказками искусственного интеллекта для улучшения собственного профиля.

Новые функции для борьбы с усталостью от свайпов

Meta также представила опцию Meet Cute — каждую неделю пользователь будет получать «сюрприз-матч», подобранный алгоритмом. В компании считают, что это поможет снизить «усталость от бесконечных свайпов» и сделает поиск знакомств более интересным.

Конкуренция с Tinder и Hinge

По данным Meta, количество совпадений среди пользователей в возрасте 18–29 лет в Facebook Dating выросло на 10% за год. Ежемесячно сотни тысяч молодых людей создают профили в этом сервисе. Однако цифры всё ещё значительно меньше, чем у конкурентов: ежедневно в Tinder — около 50 миллионов активных пользователей, в Hinge — около 10 миллионов.

Почему ИИ становится стандартом в дейтинг-приложениях

Искусственный интеллект постепенно становится нормой в сфере знакомств. Например, Match Group (владелец Tinder, Hinge и OKCupid) ещё в прошлом году заключила партнёрство с OpenAI в рамках инвестиций более чем в $20 млн. Несмотря на финансовые трудности (акции компании упали на 68% за последние пять лет), этот шаг уже дал результаты.

Tinder получил ИИ-инструмент, который сканирует фотогалерею и выбирает лучшие фото для профиля, а также улучшенные алгоритмы подбора пар. В Hinge появилась функция для редактирования ответов на вопросы в профиле с помощью AI. Аналогичные возможности интегрировал и Bumble.

Будущее онлайн-знакомств

Некоторые эксперты прогнозируют, что в будущем пользователи смогут иметь собственных «ИИ-консьержей», которые даже будут ходить на «свидания» с другими виртуальными ассистентами, чтобы оценить совместимость ещё до реальной встречи.

