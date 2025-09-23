На Рівненщині командир військової частини змушував солдатів будувати його приватний будинок

Командир однієї з військових частин Рівненщини будував будинок на Львівщині руками підлеглих, на премії яким виділив 1,3 млн грн з держбюджету.

На Рівненщині викрили командира однієї з військових частин, який протягом півтора року залучав трьох підлеглих до будівництва свого будинку в Золочівському районі Львівської області, приховуючи це в офіційних документах. Про це повідомили в ДБР.

Слідство встановило, що з березня 2024 року командир відправляв двох водіїв і електрика на будівельні роботи, зазначаючи в документах, що вони виконують бойові завдання в Рівному. Військовим виплачували грошове забезпечення та додаткові премії, а також вручали грамоти за «сумлінну службу». Загалом із бюджету частини незаконно витрачено понад 1,3 мільйона гривень.

Під час обшуків на об’єкті будівництва виявили двох військових, які виконували ремонтні роботи. Їх повернули до служби, тоді як третій із липня перебуває в Сумській області. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, документи на землю, будівельні накладні та грамоти, які підтверджують злочин.

Командира затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення службових повноважень за попередньою змовою в умовах воєнного стану). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 1,3 мільйона гривень. За вчинене йому загрожує до 12 років ув’язнення.

