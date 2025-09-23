Практика судов
В Ровенской области командир воинской части заставлял солдат строить его частный дом

10:55, 23 сентября 2025
Командир одной из воинских частей Ровенской области строил дом во Львовской области руками подчиненных, на премии которым выделил 1,3 млн грн из госбюджета.
В Ровенской области разоблачили командира одной из воинских частей, который в течение полутора лет привлекал трех подчиненных к строительству своего дома в Золочевском районе Львовской области, скрывая это в официальных документах. Об этом сообщили в ГБР.

Следствие установило, что с марта 2024 года командир отправлял двух водителей и электрика на строительные работы, указывая в документах, что они выполняют боевые задачи в Ровно. Военным выплачивали денежное обеспечение и дополнительные премии, а также вручали грамоты за «добросовестную службу». Всего из бюджета части незаконно потрачено более 1,3 миллиона гривен.

Во время обысков на объекте строительства обнаружили двух военных, которые выполняли ремонтные работы. Их вернули к службе, тогда как третий с июля находится в Сумской области. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты, документы на землю, строительные накладные и грамоты, подтверждающие преступление.

Командира задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение служебных полномочий по предварительному сговору в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 1,3 миллиона гривен. За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: ГБР

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

