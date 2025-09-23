ВРП звільнила у відставку двох суддів

ВРП звільнила двох суддів у Харкові та Києві.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

- Лаврову Любов Степанівну – з посади судді Господарського суду Харківської області;

- Дзюбу Олександра Анатолійовича – з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва.

