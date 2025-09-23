ВРП звільнила у відставку двох суддів

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.
ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:
- Лаврову Любов Степанівну – з посади судді Господарського суду Харківської області;
- Дзюбу Олександра Анатолійовича – з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва.
