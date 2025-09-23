ВСП уволила в отставку двух судей

ВСП уволила двух судей в Харькове и Киеве.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.

ВСП решила уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

- Лаврову Любовь Степановну – с должности судьи Хозяйственного суда Харьковской области;

- Дзюбу Александра Анатольевича – с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.