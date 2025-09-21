Практика судів
На Ніжин з дронів скинули невідомі вибухові речовини — мер Кодола, відео

17:12, 21 вересня 2025
Наразі фахівці розбираються, що то була за вибухова речовина.
На Ніжин з дронів скинули невідомі вибухові речовини — мер Кодола, відео
Російські окупанти скинули невідомі вибухові речовини з дронів на Ніжин Чернігівської області. Про це повідомив міський голова Олександр Кодолапередає Суспільне. 

"Це новий вид атаки, до цього такого росіяни не застосовували. Поки фахівці розбираються, що то були за вибухові речовини. На щастя, жодна людина не зазнала поранень і жодна автівка не пошкоджена", - зазначив Кодола.

Більше інформації щодо нового виду атак на Ніжин на цю мить невідомо.

Зазначимо, що Ніжинський район майже щодня потерпає від обстрілів Росії. Днями ворог ударив по рятувальниках, коли ті гасили пожежу на об’єкті критичної інфраструктури.

